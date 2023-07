"Preferi não comprar o carro": Casal discutiu sobre veículo no dia em que mulher desapareceu em Pinhel

Faz esta segunda-feira uma semana que Sónia Pereira, brasileira de 55 anos, está desaparecida. Oapurou junto do seu marido que no dia em que desapareceu, 26 de junho, uma conversa entre os dois, nessa manhã, em Pinhel, ficou tensa por causa de um automóvel.Sónia queria muito comprar um carro mas devido ao seu historial de acidentes, Luís achou ainda não ser a altura certa e negou-lhe o pedido, de modo a garantir a sua segurança e a dos restantes.Depois dessa conversa, a mulher terá falado com uma amiga e avisou o marido que tinha saído da cidade da Guarda. Depois de pedir boleia, acabou deixada num descampado. "Deixaram-me aqui num matagal", terá dito Sónia.O condutor diz que a viu seguir caminho a pé mas desde então, Sónia, nunca mais foi vista.sabe que o telemóvel da vítima continua ligado mas com a Internet desligada.