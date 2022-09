Prejuízos de três milhões de euros em unidades hoteleiras devido a incêndios

Depois de dois anos de pandemia, o setor do turismo na região estava em fase de recuperação e a aproximar-se dos índices de 2019, mas o incêndio que entre 6 e 17 de agosto dizimou 25 mil hectares da serra da Estrela provocou uma onda de cancelamento de reservas e pode vir a afetar a procura na quadra natalícia.





“Estamos a falar de uma perda de três milhões de euros em 28 hotéis em seis concelhos que terão de ser compensados numa altura em que estamos com um superavit na ordem dos cinco mil milhões de euros em termos orçamentais”, remata o empresário.





Viveram-se 11 dias de inferno na serra da Estrela



Sugerida abolição de portagens



Depois de ouvir as sugestões dos empresários do setor, Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, admite a criação de linhas de apoio direto à tesouraria das empresas e também a novos investimentos.O incêndio deflagrou na praia fluvial do Poço Amarelo, nos arredores de Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã, às 03h18. Durante a manhã desse sábado, a situação chegou a parecer controlada, mas ao início da tarde, com o aumento da temperatura e da intensidade do vento, as chamas ganharam força e subiram a encosta em direção à vizinha freguesia de Verdelhos e ao concelho de Manteigas. Nos dias seguintes, o fogo evoluiu para Oeste e para Norte, entrando nos concelhos de Gouveia, Celorico da Beira e Guarda. No total, foram 11 dias de inferno na serra da Estrela.A Plataforma para a reposição das SCUT entende que “os incêndios reforçam a necessidade de suspensão do pagamento de portagens nas autoestradas do Interior”. A medida foi sugerida à secretária de Estado do Turismo numa reunião com autarcas e empresários. “Seria uma forma de mitigar os prejuízos e um incentivo aos visitantes que pensem em visitar-nos poder, pelo menos, poupar o valor das portagens na A23, A24 e A25”, disse aoo empresário Luís Veiga.