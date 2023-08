O branco das casas contrasta com o negro das zonas queimadas pelo incêndio que começou no concelho de Odemira, no Alentejo, e alastrou ao de Aljezur, no Algarve.



As imagens aéreas captadas pelo CM mostram a área ardida, que pode chegar aos 10 mil hectares, num perímetro superior a 50 quilómetros.



O levantamento dos prejuízos causados pelo fogo, que no domingo teve uma reativação, mas foi rapidamente combatida, ainda está a ser feito e os apoios concretos ainda não são conhecidos.









Ver comentários