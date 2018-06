Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémio entregue a 'Herói CM'

Nádia Carvalho recebeu cheque das mãos de Armando Esteves Pereira.

08:53

A corredora do Núcleo do Sporting de Torres Novas, Nádia Carvalho, recebeu esta segunda-feira o prémio do segundo lugar dos 'Heróis CM' civis.



A jovem atleta que resgatou uma mulher do rio Almonda quando esta se estava a afogar, recebeu o prémio das mãos de Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial-adjunto CM/CMTV.



Vai utilizar os 750 euros que recebeu para tirar a carta de condução.