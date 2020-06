Prende avó uma hora à chuva num quintal em Vila Nova de Gaia

O arguido foi acolhido na casa dos avós maternos, em Vila Nova de Gaia, quanto tinha apenas um ano. A partir de 2016, altura em que começou a consumir drogas, o jovem, hoje com 29 anos, passou a exigir-lhes dinheiro. Sempre que recusavam, eram insultados e agredidos. Num dos casos, a 2 de fevereiro de 2018, após chamar a avó de "p..." e "vaca", desferiu-lhe socos na cabeça e trancou-a, durante uma hora no quintal, à chuva e ao frio. Também não deixava os idosos irem à casa de banho, obrigando-os a urinar num balde ou na rua.O agressor está em preventiva por agredir os avós durante três anos. Vai ser julgado em breve no Tribunal de Gaia por cinco crimes de violência doméstica. Diz o processo que face ao ambiente de pressão psicológica e humilhações a que eram sujeitos, os avós passaram a deixar-lhe diariamente 6 euros num móvel. A partir de 23 de fevereiro de 2018, já não dormia na casa dos avós, indo apenas lá almoçar. Nesta altura, os ofendidos restabeleceram a relação com o neto, acreditando que o mesmo tinha mudado. Mas, a 6 de abril desse ano, o idoso foi espancado e ameaçado com uma faca de cozinha com quase 20 centímetros de lâmina.Já no início de 2019, numa das discussões, o agressor disse a um deles: "Devias morrer" e "Eu mato-te". Uma das últimas situações de violência ocorreu no verão do ano passado. Enquanto discutia com a avó, o arguido foi repreendido pelo avô, que lhe disse que o tinham criado desde pequenino. Agarrou o avô pelos braços, abanando-o, e deixando-o com dores.O arguido, de 29 anos, não deixava os avós aceder ao seu quarto, nem à sala, divisões que eram exclusivas para si, apesar da casa pertencer aos familiares. Também não podiam fazer a limpeza dos locais.Sem contribuir para as despesas da casa, o homem criticava as refeições que lhe eram servidas, aponta ainda a acusação. De noite, falava alto, perturbando o sono dos avós."Destratou, humilhou, coagiu, molestou física e psicologicamente os ofendidos, afetando o seu bem-estar físico, psíquico e emocional", diz a acusação do Ministério Público.