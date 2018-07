Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prepara morte do filho durante dois anos na Guarda

Mulher foi condenada a 18 anos de cadeia por assassinar o menino de dez anos.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

O homicídio de Rafael Gonçalves, o menino de 10 anos morto pela mãe na aldeia de Catraia do Sortelhão, na Guarda, a 12 de setembro de 2017, começou a tomar forma na cabeça da progenitora dois anos antes. A homicida foi condenada a 18 anos de prisão.



Ilda Gonçalves, de 47 anos, confessou o crime na íntegra e assumiu que desde 2015 planeava matar o filho e suicidar- -se. Contou ao juiz que pensou em várias formas de o fazer, nomeadamente, atirar-se com a criança para dentro de um poço ou enforcarem-se. Disse que ouvia vozes que lhe diziam para o fazer. Rafael foi asfixiado com um cachecol no seu quarto.



"Tinha acordado pelas 08h00 e já estava vestido para ir para a escola, mas voltou para a cama para descansar mais um bocadinho", confirmou Ilda em tribunal. A criança estava acordada mas deitada de barriga para baixo quando a mãe lhe passou o cachecol pelo pescoço, apertando-o até o menino, que tentou lutar, deixar de se mexer.



Antes de tentar o suicídio, Ilda depositou o corpo no hall de entrada da casa rodeado de fotografias. Perto, uma carta dirigida ao marido e ao filho mais velho na qual justificava o crime com o receio que Rafael fosse maltratado na escola. O bilhete, apurou a PJ, foi escrito dois dias antes do crime.



O Tribunal da Guarda condenou Ilda a 18 anos de prisão. Os juízes entenderam que, "apesar de padecer de Síndrome Depressivo Grave com sintomatologia psicótica, a arguida agiu de forma livre, deliberada e consciente, com o propósito de matar o filho".