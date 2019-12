Presa lança fogo à cela na cadeia de Tires para tentar fugir

Uma reclusa da cadeia de Tires, que cumpre pena por roubos na zona de Cascais, pegou fogo à cela onde estava detida. Transportada ao Hospital de Cascais, a mulher fugiu aos guardas e aos enfermeiros e só com recurso a bastões e à força física foi possível recapturá-la, ainda dentro da unidade hospitalar.Contactados pelo, os Serviços Prisionais confirmaram o caso, adiantando que ocorreu na sexta-feira. "A detida incendiou bens pessoais e o colchão da cela", explicou fonte oficial. O fogo foi extinto com meios da cadeia. A reclusa sofreu queimaduras graves e foi levada ao Hospital Prisional de Caxias.Aqui, sabe o, foi feito um diagnóstico que não levou ao internamento. A mulher regressou à prisão de Tires onde, face ao estado em que se encontrava, se decidiu pela transferência para o hospital civil de Cascais.Neste local, a reclusa mostrou "um estado de descompensação" e começou a fugir pelos corredores. Foram necessários vários minutos para prendê-la com recurso à força. A reclusa ainda se encontra internada.