O Ministério Público (MP) está a investigar os pagamentos suspeitos do construtor civil da Amadora, José Guilherme, a Ricardo Salgado. O banqueiro terá recebido do empresário sete transferências, entre os finais de 2009 e de 2011, no total de 17,3 milhões de dólares: ao câmbio da época, esta verba corresponde a mais de 12,86 milhões de euros.