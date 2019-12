Presépio vandalizado em Santiago do Cacém

O presépio colocado pelos Lions Club de Santiago do Cacém, na praça Zeca Afonso, naquela cidade do Litoral Alentejano, foi vandalizado nos últimos dias com o roubo e destruição de imagens.

Segundo Maria José Gamito, presidente do Lions Club, "na última semana desapareceu a imagem do pastor e do cordeiro, vindo este último a aparecer mais tarde no local destruído. No domingo, dia em que a Igreja Católica comemora o dia da Família, desapareceu a imagem de Nossa Senhora".

"Uma situação que me deixa muito triste e não compreendo porque é que estas situações acontecem numa cidade tão sossegada como é Santiago do Cacém, é inacreditável e inaceitável este género de situações" lamentou esta responsável.