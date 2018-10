Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da AIMinho acusado de 76 crimes

António Marques vai responder por, entre outros crimes, associação criminosa, burla qualificada e fraude fiscal.

O presidente da extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho) vai responder pela prática de 76 crimes, no processo em que a instituição é suspeita de liderar uma teia que promoveu o desvio de mais de 10 milhões de euros em fundos comunitários.



António Marques vai responder por, entre outros crimes, associação criminosa, burla qualificada e fraude fiscal. No banco dos réus vão sentar-se 126 arguidos.