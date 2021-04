Presidente da Câmara considera retrocesso no desconfinamento um "rude golpe" para Moura

O retrocesso imposto a Moura nas medidas de desconfinamento é um "rude golpe" para um concelho que "tem vindo a decrescer o número de casos ativos" de Covid-19, disse esta quinta-feira o presidente da Câmara à agência Lusa.

Álvaro Azedo voltou a criticar que se queira comparar a situação dos municípios menos populosos" com o resto do país e insistiu que o que aconteceu no seu concelho "podia ter acontecido a outro município qualquer" do interior.

"Hei de repetir isto vezes sem conta: esta fórmula de cálculo é altamente prejudicial para os municípios menos populosos. Tivemos aquele surto entre 17 e 30 de março num estabelecimento de ensino e isso, obviamente, fez subir exponencialmente a taxa de incidência", justificou o autarca.