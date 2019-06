Presidente da Câmara da Covilhã corre o risco de perder mandato

Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, volta a correr o risco de perder o mandato, depois de o Tribunal da Relação de Coimbra ter revogado a sentença de primeira instância que absolvia o autarca dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio.No processo também está envolvido o ex-presidente da Assembleia Municipal e reitor da Universidade da Beira Interior, Manuel Santos Silva.Os dois estavam acusados de, após a conquista da câmara, em 2013, terem feito um acordo que pôs fim a um processo judicial entre a autarquia e a mulher e a cunhada de Santos Silva, que já tinham sido condenadas a pagar ao município uma verba de quase 400 mil euros.A 11 de julho do ano passado, o Tribunal Judicial da Covilhã entendeu que "não ficou provado que Vítor Pereira tenha agido grosseiramente para beneficiar" as familiares de Santos Silva. O Ministério Público e Carlos Pinto - presidente da autarquia na altura do diferendo, que se constituiu assistente no processo - recorreram para a Relação alegando a nulidade da sentença por "falta de fundamentação quanto ao exame crítico das provas" e por "ter omitido pronúncia sobre factos alegados na acusação".Esta quarta-feira o Tribunal da Relação deu provimento aos recursos e declarou nula a sentença.O processo vai, por isso, regressar ao tribunal da Covilhã, que está obrigado a emitir uma sentença dentro de uma moldura penal de dois a oito anos de prisão que poderá implicar a perda de mandato do atual presidente.