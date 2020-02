Presidente da Câmara de Borba alvo de acusação não se demite

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, recusou esta quinta-feira demitir-se e diz que vai preparar a sua defesa no caso do desabamento da EN255, que causou a morte de cinco homens em 2018.



Além do autarca, são arguidos o vice-presidente do município, Joaquim Espanhol, o antigo diretor regional de Economia do Alentejo, João Filipe de Jesus, os funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia José Pereira, Bernardino Piteira e Maria João Figueira, a sociedade ALA de Almeida Limitada e o responsável técnico Paulo Alves.

