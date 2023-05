Presidente da Câmara de Gaia arguido em processo paralelo à Operação Babel

contratação dos CTT para a distribuição da revista municipal.



O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, foi constituído arguido num processo paralelo à Operação Babel. De acordo com a SIC Notícias, o autarca está envolvido num caso relacionado com a

"A junção dos dois assuntos é uma maldade inqualificável", referiu o autarca, citado por aquele canal.

Eduardo Vítor Rodrigues garantiu que não teve qualquer intervenção ou envolvimento na megaoperação que culminou na detenção do seu vice, Patrocínio Azevedo, e de outros funcionários. São investigados por esquemas de corrupção na área do urbanismo das autarquias gaiense e também do Porto. No total, foram detidas sete pessoas e constituídos 12 arguidos.