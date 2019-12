Presidente da Câmara de Mação recebe ameaça de morte

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, foi ameaçado de morte por um desconhecido, que deixou um papel manuscrito preso ao pára-brisas do carro que o autarca conduz habitualmente e que estacionou no recinto de festas junto ao Centro Cultural e Recreativo de Queixoperra.O autor do bilhete escreveu "um dia és morto", além de várias ofensas dirigidas ao autarca, que é apelidado de "porco, gatuno e ladrão [duas vezes]".O incidente ocorreu no domingo à noite, quando o autarca se preparava para regressar a casa, após participar numa iniciativa da coletividade. No dia seguinte e "tendo em conta a gravidade da situação", Vasco Estrela fez uma participação à GNR, que vai enviar a queixa ao Ministério Público para abertura de inquérito. Estrela divulgou o caso nas redes sociais."Nada justifica uma ameaça de morte", disse esta terça-feira Vasco Estrela ao, adiantando que "não pode ser encarada como uma brincadeira", porque "é algo inconcebível e inqualificável que nunca pensei viver".O autarca confessa ter ficado "transtornado e superperturbado" com a ameaça de morte. "Tenho de levar isto com seriedade", afirmou. Quanto às ofensas, diz que são "graves"e causam "grande tristeza".O caso foi esta terça-feira amplamente comentado nas redes sociais. Jacinto Lopes, autarca do concelho vizinho de Ferreira de Zêzere, foi uma das pessoas a solidarizar-se com Vasco Estrela, tendo escrito que "os miúdos só atiram pedras às árvores que dão fruto".