Presidente da Câmara de Pedrógão Grande arguido por mudar versão

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande foi ouvido como testemunha num processo que decorre no Tribunal de Santarém e saiu da sala de audiências como arguido, acusado do crime de falsas declarações.Valdemar Alves, que desempenhou funções na Câmara de Santarém quando Moita Flores era presidente, é uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (MP) no caso em que António Duarte, ex-diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da autarquia, responde por três crimes de abuso de poder e um de recebimento indevido de vantagem.Chamado a tribunal, no dia 25 de junho, Valdemar Alves prestou um depoimento contrário ao das declarações que tinha proferido quando foi ouvido na fase de inquérito.O caso envolve um empreiteiro a quem o ex-diretor do Urbanismo terá pedido dinheiro e em relação ao qual Valdemar Alves relatou factos diferentes dos que tinha reportado à PJ.Perante o depoimento do autarca de Pedrógão, o MP pediu que fossem lidas as declarações da testemunha em sede de inquérito, mas o requerimento acabou por ser indeferido. A procuradora solicitou então que fosse extraída certidão por falsas declarações.