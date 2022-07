Presidente da Câmara de Pombal alerta para exaustão dos bombeiros no combate a fogos

O presidente da Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, disse esta quinta-feira que a situação dos incêndios no concelho continua "muito preocupante" e alertou para a exaustão dos operacionais que estão a combater os fogos.

"Em termos de meios, aquilo que eu sinto, daquilo que percebo, que estou aqui no terreno junto do comandante [dos Bombeiros Voluntários] de Pombal, é que os nossos bombeiros estão muito exaustos. Há aqui bombeiros que estão há dois, três dias, quase consecutivos, no teatro de operações", disse à agência Lusa Pedro Pimpão.

Às 09:30, segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão ativos dois incêndios no concelho.