Presidente da Câmara de Santa Cruz lamenta tragédia na Madeira

Acidente fez 29 vítimas mortais.

11:16

Filipe Sousa, Presidente da Câmara de Santa Cruz lamenta esta quinta-feira a tragédia que envolveu a queda de autocarro na Madeira, esta quarta-feira.



Sobre este acidente que matou 29 pessoas, o presidente diz que "não há palavras que possam descrever todo o cenário que aqui se viveu".



O autarca afirma que, neste momento, todas as entidades estão empenhadas em perceber o que se passou. Filipe Sousa refere que é importante "deixar estes homens trabalhar e tentar encontrar soluções para este impacto".



As entidades policiais, segundo o presidente, estão a realizar perícias e também os serviços municipais estão a trabalhar nos níveis de segurança.



O presidente da Câmara informou que uma das faixas de rodagem da estrada onde se deu o acidente vai ser cortada a fim de possibilitar a realização dos trabalhos.



Questionado sobre a falta de uma barreira de proteção naquela zona, o presidente recusa quis responder "a esse tipo de especulação" e acrescenta que tem "a lamentar os feridos e os mortos. Há também neste momento uma equipa de psicólogos a trabalhar junto das pessoas que assistiram ao acidente".



A vereadora da Câmara já terá falado com o familiares do motorista do autocarro e do guia turístico, dois portugueses que ficaram feridos gravemente na sequência desta tragédia.



Filipe Sousa admite ainda ter a informação de que "o motorista está estável".



Sobre as causas do acidente, o autarca diz que pouco ou nada sabe.



O presidente informa ainda que os serviços sociais estão a prestar apoio ao dono da habitação que ficou danificada e também a tratar do seu realojamento. Trata-se de um homem dependente se acompanhamento médico que não estava em casa na altura do acidente. Passou a noite em casa de familiares.