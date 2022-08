Presidente da Câmara de Vila Real apela à população para se autoproteger

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, fez um apelo às populações do concelho para se autoprotegerem devido ao incêndio que deflagrou hoje na Samardã, serra do Alvão, e lavra em três frentes com grande intensidade.

"E com o aproximar da noite deixo aqui um apelo. Não é possível a GNR, os bombeiros, a PSP, o ICNF estarem em todos os lados ao mesmo tempo, as frentes são múltiplas e deixo aqui um apelo à população para se autoproteger, para ter muito cuidado, muita atenção, para nunca, em caso algum, se colocar em risco de vida e para, sempre que possível, proteger também os seus bens", afirmou Rui Santos, num ponto de situação do incêndio pelas 18:00.

O autarca disse que há três frentes de incêndio, uma a caminho do concelho de Vila Pouca de Aguiar, outra da freguesia de São Tomé do Castelo e Justes e outra ainda a caminho da cidade de Vila Real.

"Há algumas aldeias que nos merecem muita preocupação, a noite está-se a aproximar, os meios aéreos têm sentido dificuldade em atuar com precisão, até porque o fumo não o permite", referiu, adiantando ainda que estão "preparados para todos os cenários, se for necessário haver evacuações".

Segundo Rui Santos, este "incêndio começou logo pela manhã, com quatro pontos de ignição, teve uma frente inicial de cerca de três quilómetros, uma progressão muito, muito rápida".

"As condições meteorológicas, como o vento, o calor, mas também os materiais muito secos permitiram que esse crescimento do fogo fosse com uma rapidez inaudita", frisou.