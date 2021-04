Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António sai em liberdade

detida por recebimento indevido de vantagem e abuso de poder, pela venda de um terreno junto à praia de Monte Gordo, avaliado em sete milhões de euros, mas que foi vendido por 5,6 milhões.A autarca ficou com termo de identidade e residência e proibida de frequentar a instalações da câmara. Ficou também proibida de contactar os restantes arguidos.Para além de conceição Cabrita, foram também detidos um funcionário da autarquia e dois empresários. Um deles é Carlos de Matos, natural de Leiria e com negócios em Paris. A advogada da autarca foi também constituída arguida no processo.