Presidente da Câmara Municipal de Gondomar hospitalizado

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, foi transportado ao hospital de Santo António, no Porto, depois de ter sofrido uma indisposição quando estava a bordo de uma embarcação, em pleno rio Douro, esta tarde, durante uma visita de estudo com os finalistas do 4ª ano, de uma escola do concelho.

O autarca, de 40 anos, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Melres no Cais da Lixa, onde o barco atracou, e posteriormente transportado à unidade hospitalar.

De acordo com fonte do gabinete de comunicação da Câmara de Gondomar, Marco Martins, que também é bombeiro na corporação da Areosa/Rio Tinto, terá sofrido "apenas uma indisposição" e foi hospializado "por precaução".