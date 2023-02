Presidente da Câmara Paços de Ferreira acusado de maus-tratos à mulher

Humberto Brito, presidente da Câmara de Paços de Ferreira, foi pronunciado por violência doméstica contra a mulher, de quem se divorciou.O processo data de 2021, tendo o juiz decidido que os factos são suficientes para levar o autarca do PS a julgamento. Tinha já sido acusado pelo Ministério Público.As duas filhas do antigo casal foram ouvidas como testemunhas. Ao, Humberto Brito diz que o caso está carregado "do desejo de vingança e retaliação pessoal" pelo facto de ter constituído novamente família."Nego firmemente ter cometido alguma atitude inapropriada contra quem quer que seja", diz o autarca, que vai recorrer.