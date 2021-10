Presidente da direção da CerciBeja julgado por abuso de deficiente

O presidente da direção da CerciBeja vai começar a ser julgado por crimes de abuso sexual de pessoa internada.José Hilário, que foi detido no final de maio pela Polícia Judiciária e que está desde então em prisão preventiva, arrisca uma pena de oito anos de cadeia.noticiou, e foi agora confirmado na acusação do Ministério Público, o responsável abusou de uma mulher de 26 anos “portadora de deficiência mental acentuada”, tendo aproveitado as funções que exercia na instituição onde a vítima estava internada.