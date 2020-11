Presidente da FPF ouvido no julgamento de Rui Pinto

Decorre esta terça-feira a 23.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks, onde o hacker está acusado de 90 crimes incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e acesso ilegítimo.Durante a manhã voltou a ser ouvida Inês Almeida Costa, advogada da PLMJ que terá sido um dos alvos de Rui Pinto. Segundo o Ministério Público, foram encontrados vários ficheiros nos discos apreendidos a Rui Pinto que terão sido 'roubados' da caixa de email e computador da advogada, que trabalhava na equipa de João Medeiros, outro dos alvos do hacker.Esta tarde é ouvido Fernando Gomes, presidente da FPF e Hugo Freitas, responsável pelos sistemas informáticos da Federação Portuguesa de Futebol.Segundo sustenta o MP, Rui Pinto terá acedido aos servidores da FPF e à plataforma SCORE com credenciais alegadamente roubadas. O hacker terá acedido aos sistemas informáticos da Federação para retirar informações sobre árbitros (assim como avaliações), dados sobre transferências e revalidações de jogadores, decisões do Conselho de Justiça, e até um acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto que envolvia Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.