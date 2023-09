A Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, no Porto, ouviu passos, fechou-se no gabinete e chamou a polícia, por volta das 22h00 desta quarta-feira.A autarca, Patrícia Rapazote, estava a trabalhar juntamente com uma vogal quando deu conta da entrada de alguém não autorizado no edifício.A PSP e a Polícia Municipal foram acionadas para o local e não detetaram quaisquer sinais de arrombamento.