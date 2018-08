Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da junta encontra ciclista morto

Joaquim Oliveira de Sousa, de 51 anos, estava desaparecido desde quarta-feira no Gerês.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Joaquim Oliveira de Sousa, de 51 anos, praticante de BTT que estava desaparecido há três dias na zona do Gerês, foi encontrado morto, na manhã deste sábado, no lugar de Freitas, em Terras do Bouro, pelo presidente da Junta de Freguesia de Rio Caldo.



O corpo estava numa zona de floresta e, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar não tinha marcas de violência. A Polícia Judiciaria esteve no local e investiga.



"Estava à lenha e senti um cheiro estranho. Fui ver o que se passava e, quando me aproximei, vi o corpo do homem com a bicicleta ao lado. Percebi logo que estava morto e alertei as autoridades", disse, ao CM, Serafim da Silva Alves, presidente da junta de Rio Caldo.



A vítima tinha saído de bicicleta de sua casa na Senhora da Luz, em Creixomil, Guimarães, na quarta-feira de manhã e esperava chegar ao meio da tarde ao Parque Nacional do Gerês, onde se ia encontrar com a filha. Foi a família que deu o alerta à GNR que, de imediato, começou as buscas.



O corpo do homem foi encontrado numa zona florestal, sem ligação ao parque do Gerês. "Acho que ele se deve ter sentido mal e foi àquele lugar para estar um bocado à sombra. Para ir para o parque tinha de voltar à estrada nacional", acrescentou o autarca.



Joaquim Oliveira de Sousa esteve vários anos a viver no estrangeiro e há cerca de três meses voltou à sua terra natal.



A GNR e a PJ de Braga estiveram no local, mas, para já, a hipótese de ação criminosa está colocada de lado.