Presidente da República apresenta "sentidas condolências" à família de militar morto em Beja

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou "as mais sentidas condolências" à família do militar que morreu esta sexta-feira, na Base Aérea n.º11, em Beja, devido a uma falha na abertura do paraquedas."Foi com enorme consternação que tomei conhecimento do falecimento de um militar do Regimento de Paraquedistas. Associo-me a este grande desgosto, apresentando as minhas mais sentidas condolências aos familiares deste militar do Exército, que pereceu ao serviço de Portugal", pode ler-se numa nota de Marcelo Rebelo Sousa no 'site' da Presidência.O paraquedista português, de 34 anos, morreu na Base Aérea n.º 11, em Beja, durante a execução de um salto de queda livre e após o sistema de paraquedas não ter funcionado devidamente, anunciou o Exército."Quero igualmente manifestar o meu pesar e solidariedade a todos aqueles que sentem com maior dor a perda súbita deste seu camarada e amigo, em particular todos os Paraquedistas", conclui a nota do Presidente da República, também Comandante Supremo das Forças Armadas.