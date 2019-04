Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República desloca-se ao Funchal esta sexta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa falou esta quinta-feira com o homólogo alemão.

12:57

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira com o seu homólogo alemão, Alemão, Frank-Walter Steinmeier, na sequência do acidente com um autocarro que provocou 29 mortos, e vai deslocar-se ao Funchal na sexta-feira.



De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado falou esta quinta-feira de manhã ao telefone com o Presidente Alemão, Frank-Walter Steinmeier, "que agradeceu a mensagem de condolências, bem como a rapidez e eficácia dos serviços de emergência e hospitalares na Madeira".



"O ministro Alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, desloca-se hoje à Madeira, onde será recebido pelo ministro Augusto Santos Silva e pelas autoridades locais. Por sua vez, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa irá amanhã [sexta-feira] ao Funchal", lê-se na mesma nota.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.



Na quarta-feira à noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que tencionava viajar de imediato para a Madeira na sequência deste acidente, mas adiou a sua deslocação para dar prioridade ao transporte aéreo de feridos.



As primeiras palavras do chefe de Estado sobre este acidente foram em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP.



Numa nota divulgada pouco depois, Marcelo Rebelo de Sousa declarou-se "chocado com o trágico acidente do autocarro na Madeira" e apresentou "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas mortais e deseja rápidas melhoras a todos os feridos".



Na mesma nota, a Presidência da República informou que "o chefe de Estado enviou igualmente uma mensagem ao seu congénere alemão, Frank-Walter Steinmeier, sublinhando que, neste momento em que Portugal e a Alemanha estão unidos por uma dor comum, lhe transmitiu em nome do povo português e no seu próprio, a expressão deste profundo pesar".



O Presidente da República manifestou também "solidariedade em relação ao povo madeirense, às suas autoridades em geral" e deixou "uma palavra de apoio àqueles que têm trabalhado para enfrentar esta situação" e "uma palavra dirigida ao futuro".



"Este é um momento muito difícil, um momento de pesar, mas é um momento também de se olhar para o futuro da Madeira, e olhar para o futuro das relações da Madeira, que é uma região autónoma aberta a todo o mundo, com esse outro mundo", considerou, nas declarações à RTP.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "aquilo que aconteceu e que cala fundo no coração de todos os portugueses não pode de algum modo ensombrar aquilo que tem sido o contributo da Madeira nessa abertura ao mundo".