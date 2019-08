Presidente da República espera "soluções justas" sem que os portugueses sejam sacrificados

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram esta segunda-feira reunidos para debater a situação vivida hoje com o início da greve dos motoristas.No site da presidência, o Presidente da República sublinha a "a importância de, em todas as circunstâncias, serem salvaguardados os valores e princípios do Estado de Direito Democrático e, neles, os direitos fundamentais, a segurança e a normalidade constitucional".Na mesma mensagem, Marcelo salienta a responsabilidade de todos os envolvidos para garantir "soluções justas, sem sacrificar, de modo desproporcionado, os Portugueses".Após reunião com Marcelo, o primeiro-ministro garantiu que "reina a ordem" salvo algumas exceções e garante que, caso não sejam cumpridos os serviços mínimos, a requisição civil será decretada ainda esta segunda-feira.