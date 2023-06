Presidente da República está a acompanhar estado de saúde de militar do curso dos Comandos em coma

O Presidente da República está a acompanhar desde o primeiro dia a evolução do estado de saúde do militar do curso dos Comandos do Exército, que está em coma induzido após ter sofrido "um golpe de calor".

Numa nota publicada esta terça-feira no seu sítio oficial da Internet, a presidência referiu que Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar "de perto, desde o dia em que ocorreu a situação, a evolução do estado de saúde do militar do Curso de Comandos do Exército".

O também Comandante Supremo das Forças Armadas tem estado "sempre em contacto com as chefias militares e com os familiares, mais desejando que possa haver uma recuperação o mais rápida possível", pode ler-se ainda.