Presidente da República lamenta morte de bombeiro de 21 anos em acidente durante incêndio em Oleiros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este sábado a morte de um bombeiro da corporação de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, que combatia o incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros.

O bombeiro, de 21 anos, ficou desaparecido na sequência de um acidente com a viatura em que seguia com outros elementos da sua corporação, que capotou, provocando também um ferido grave e três feridos ligeiros.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na noite de sábado "em contacto com os presidentes de câmara das zonas afetadas pelos incêndios e com o comandante dos bombeiros de Proença-a-Nova, a quem apresentou condolências pelo terrível acidente no quadro de operações que vitimou um jovem bombeiro".

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado falou também com familiares do bombeiro, a quem transmitiu os seus sentimentos.

O incêndio em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, deflagrou no sábado à tarde e alastrou-se a concelhos vizinhos.

Permanecem no combate às chamas 429 operacionais de corporações de vários distritos, apoiados por 136 viaturas.