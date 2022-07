Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta as mais sinceras condolências à família dos dois irmãos falecidos num acidente de viação em Espanha, desejando também as melhoras ao pai"."Regressando de França para umas merecidas férias, os nossos compatriotas viram a vida ceifada na plena juventude num terrível acidente", acrescenta a nota. Também o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas lamentou, durante a tarde desta sexta-feira, o trágico acidente.Os jovens morreram no local do violento despiste. Os funerais estão marcados para as 15h30 de sábado.