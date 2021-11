Presidente da República lamenta morte de militar da GNR que fazia segurança do Moto GP

profunda consternação" pela morte de João Fernandes e sublinha que, "neste momento de perda prematura, não deverá ser olvidado o seu contributo, enquanto militar da Guarda, para a segurança de Portugal e dos Portugueses".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do militar da GNR vítima de um acidente de viação , este domingo, na zona do autódromo internacional de Portimão, onde estava a fazer segurança no Moto GP.Marcelo demonstra "