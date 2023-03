Presidente da República no funeral de militar Carlos Mota

A igreja de Vila Velha de Ródão foi demasiado pequena para acolher as mais de 1500 pessoas que ontem quiseram prestar a última homenagem a Carlos Mota, o sargento-ajudante de 47 anos que morreu quinta-feira durante um exercício de desativação de explosivos no Campo Militar de Santa Margarida.



Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha estado no velório na noite de segunda-feira, regressou para participar também no funeral. O Presidente da República acompanhou o cortejo fúnebre até ao cemitério sempre a amparar e a confortar a mãe do militar, que deixa mulher e duas filhas menores.