Presidente da República solidário com a PSP após comentários racistas a publicação nas redes sociais

uma publicação da própria instituição na rede social Twitter ter sido alvo de comentários racistas. "O Presidente da República falou com o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), exprimindo toda a solidariedade em relação ao anúncio de um concurso para oficiais da PSP, bem com a atuação desta Instituição neste contexto", pode ler-se na nota divulgada no site oficial da presidência."O que faz um preto na PSP?", "Parece-me que alguém trocou a foto do polícia e do ladrão" ou "anúncio da PSP... de Moçambique?" foram algumas das expressões utilizadas nos comentários da publicação.