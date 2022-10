Presidente da Web Summit considera Lisboa a cidade "mais sexy" do mundo para criar empresas

O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmou esta quinta-feira que Lisboa é a cidade "mais sexy" do mundo para as pessoas para criarem empresas, mudarem-se para a capital portuguesa ou trabalharem em empresas.

Paddy Cosgrave falava na conferência de imprensa conjunta com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, a propósito da sétima edição da Web Summit, que decorre entre um e quatro de novembro.

Na próxima edição são esperados mais de 70 mil participantes, regressando ao nível da pré-pandemia, 2019.

Relativamente ao espaço da FIL, que se espera há algum tempo que seja alargado para receber mais participantes, Paddy Cosgrave disse que neste momento está "focado nesta época", utilizando um jargão desportivo.

Questionado sobre o mesmo assunto, o ministro da Economia afirmou: "Estamos a trabalhar nisso" para dar uma resposta.

O número de expositores desta edição aumentou 60% face a 2019.