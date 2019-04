Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente de Cabo Verde transmitiu condolências a Marcelo após tragédia na Madeira

Presidente da República desloca-se ao Funchal esta sexta-feira.

13:08

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, transmitiu condolências ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e expressou solidariedade pelo acidente com um autocarro que provocou 29 mortos na Madeira na quarta-feira.



Jorge Carlos Fonseca, que é também presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa "sentidas condolências e solidariedade pelo terrível acidente de ontem na Madeira", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira com o seu homólogo alemão, Alemão, Frank-Walter Steinmeier, na sequência do acidente com um autocarro que provocou 29 mortos, e vai deslocar-se ao Funchal na sexta-feira.