Fernando Lopes Vieira foi reeleito presidente do lar de idosos Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, no sábado, e considera que as queixas de assédio sexual feitas por duas funcionárias foram "uma brincadeira de mau gosto". O caso está a ser investigado pela PSP."Estas denúncias só apareceram para prejudicar as eleições. Felizmente, isso não aconteceu, eu ganhei e vou estar na presidência mais quatro anos", referiu aoo dirigente."Mexeu com a minha dignidade. Eu vou levar isto até às últimas consequências", indicou este domingo.As duas vítimas de assédio contaram aocomo eram tratadas. "Começou quando subi de cargo. Agarrou-me a cara e deu-me um beijo na boca. Fiquei sem chão. Depois desculpou-se. Mas nunca mais parou. Tudo era um motivo para apalpar o rabo ou as mamas. Isso já acontece há mais de um ano", contou uma das funcionárias, que seria também alvo de ameaças."Preciso do trabalho e, por isso, nunca falei. Além disso, ele sempre me ameaçou. Dizia que quem fizer o que ele quer, tem tudo. Mas quem não quiser, sofre as consequências", referiu. As duas mulheres disseram aoque haverá outras vítimas."Vi-o no refeitório a apalpar colegas minhas. Sei que elas têm medo e por isso não apresentaram queixa", referiu uma das vítimas.Os candidatos da lista oponente nas eleições para os órgãos sociais do lar pretendem agora impugnar o ato eleitoral. "Foi tudo feito e bem feito. Não existem razões para se realizarem novas eleições", responde o dirigente.