Duas funcionárias do lar Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, foram vítimas de assédio sexual por parte do presidente da instituição, Fernando Vieira. O homem usava promessas de subida de carreira e ameaças de despedimento, aproveitando-se do local de trabalho e da hierarquia. Desde beijos a toques inapropriados nas zonas íntimas, as vítimas contam ao CM aquilo que passaram durante o período conturbado.









