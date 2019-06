Presidente de Pedrógão Grande responde em tribunal por mortes

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, vai mesmo a julgamento no caso dos incêndios de junho de 2017, que causaram 66 mortes e centenas de feridos, após ter sido pronunciado pelo Tribunal de Instrução Criminal de Leiria.A mesma decisão foi tomada relativamente aos autarcas que lideravam os concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira de Pera.Dos 13 arguidos que estavam acusados pelo Ministério Público vão 10 a julgamento.Valdemar Alves não tinha sido acusado por ter alegado que o ordenamento florestal do concelho estava delegado no vice-presidente, José Graça, que foi agora despronunciado pelo juiz, tal como os comandantes do CDOS Leiria, Sérgio Gomes e Mário Cerol. O juiz entendeu que estes dois arguidos "perante a anormalidade do evento, pouco poderiam fazer".Valdemar Alves irá responder em tribunal por sete crimes de homicídio por negligência. Fernando Lopes, que liderava a autarquia de Castanheira de Pera, está acusado de ter responsabilidade sobre 10 mortes e o autarca do concelho vizinho de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, responde por dois crimes de homicídio por negligência.O juiz argumenta que os autarcas ao não procederem à manutenção florestal junto às estradas municipais "aumentaram um risco já existente de produção de lesões na vida e na integridade física de outrem".Vai também a julgamento o comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, por não autonomizar "o incêndio de Regadas", nem pedir "reforço de meios".Responde por 63 crimes de homicídio por negligência e 44 de ofensa à integridade física por negligência, 12 dos quais graves. Os mesmos crimes são imputados a José Geria e Casimiro Pedro, da elétrica EDP.Os restantes arguidos são a engenheira florestal da autarquia de Pedrógão Grande e três funcionários da Ascendi Pinhal Interior.O incêndio que deflagrou a 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas.O incêndio de Pedrógão Grande deu origem a um outro inquérito, que investiga alegadas irregularidades no apoio à reconstrução de casas que arderam no fogo, em 2017, e que tem 43 arguidos, anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR), no dia 7 de junho.