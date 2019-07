Presidente de sindicato da PSP reformado por faltas ao serviço

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, aplicou a pena disciplinar de aposentação compulsiva a Peixoto Rodrigues, agente da PSP e presidente do Sindicato Unificado da Polícia, por ter faltado ao serviço 83 dias seguidos sem justificação.Peixoto Rodrigues está fora do serviço operacional há cerca de seis anos e foi o número 10 na lista da coligação ‘Basta!’ às eleições europeias."Isto não passa de um ataque pessoal da Direção Nacional da PSP e do MAI. É uma tentativa de silenciar", diz Peixoto Rodrigues, que vai recorrer.