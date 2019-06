Presidente de Viana do Castelo acusa últimos moradores do prédio Coutinho de "ocupação ilegal"

O presidente da Câmara de Viana do Castelo acusou esta segunda-feira os últimos 11 moradores do prédio Coutinho de "ocupação ilegal" de "propriedade do Estado", garantindo que a VianaPolis "recorrerá a todos meios legais para tomar posse das habitações."As pessoas, neste momento, estão a desobedecer a uma decisão do tribunal, que é a de terem que abandonar as frações porque são propriedade da VianaPolis. O que estamos a fazer é a tomar posse, efetiva das frações porque a ocupação por parte das pessoas, neste momento, configura uma ocupação ilegal", disse José Maria Costa.A VianaPolis é detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara de Viana do Castelo.O autarca socialista disse ainda que a VianaPolis "tomou hoje posse administrativa de 22 frações, com entrega voluntárias das chaves", e que "há 11 proprietários que não estão a cumprir a lei" e que é preciso de cumpram a lei", afirmando que a "VianaPolis recorrerá a todos os meios dentro da lei para tomar posse de algo que é do Estado".Os últimos 11 moradores no edifício de 13 andares recusaram hoje entregar a chave das habitações à VianaPolis, no prazo fixado pela sociedade que gere o programa Polis, para tomar posse administrativa das últimas frações do edifício.Esta ação de despejo estava prevista cumprir-se às 09h00 desta segunda-feira na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de abril, que declara improcedente a providência cautelar movida pelos moradores em março de 2018Em declarações aos jornalistas, junto à sede da VianaPolis, José Maria Costa, ladeado pelo presidente e vice-presidente daquela sociedade, Ricardo Magalhães e Tiago Delgado, referiu que ao longo desde processo, que se arrasta há 15 anos, "todas as decisões, foram favoráveis" à sociedade."A sociedade está a tomar todas as ações, do ponto de vista legal, para que haja uma desocupação das frações", sublinhou, apontando como exemplo a suspensão do abastecimento de água, já concretizado, e de eletricidade, que deverá acontecer nos próximos dias."Somos proprietários, detentores das frações e vamos avançar com todas as medidas que estiverem ao nosso alcance, dentro de um Estado de direito, para que possamos tomar posse efetiva das frações", reforçou José Maria Costa.O advogado dos últimos moradores, Magalhães Sant'Ana revelou ter esta segunda-feira interposto junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) uma providência cautelar para travar o despejo e admitiu que o facto de ser feriado em Braga está a atrasar uma decisão judicial.O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse que essa providência "é exatamente igual à que foi declarada improcedente pelo tribunal"."O que os advogados fizeram foi repetir uma coisa que o tribunal já decidiu, e o tribunal já decidiu que as pessoas têm de abandonar as frações", sustentou.A PSP de Viana do Castelo está presente no edifício, desde cerca das 07:00, "para garantir a ordem pública".Durante a tarde, e segundo Magalhães Sant'Ana, a sociedade que gere o programa Polis de Viana do Castelo começou a avisar os últimos moradores da suspensão do abastecimento de água e da eletricidade e começou "a mudar as fechaduras das casas que já não se encontravam habitadas, arrombando as portas".No dia 30 de maio, o presidente da Câmara de Viana do Castelo informou que os últimos moradores no prédio Coutinho tinham de abandonar o edifício até 24 de junho, na sequência da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que, em abril, "declarou improcedente" a providência cautelar movida pelos moradores, em março de 2018.O edifício de 13 andares, que já chegou a ser habitado por 300 pessoas, está situado em pleno centro histórico da cidade e tem demolição prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.Desde 2005 que a expropriação do edifício estava suspensa pelo tribunal, devido às ações interpostas pelos moradores a exigir a nulidade do despacho que declarou a urgência daquela expropriação.A empreitada de demolição do prédio Coutinho foi lançada a concurso público no dia 24 de agosto de 2017, por 1,7 milhões de euros, através de anúncio publicado em Diário da República.Em outubro, a VianaPolis anunciou que a proposta da empresa DST - Domingos da Silva Teixeira venceu o concurso por apresentar a proposta mais favorável, orçada em 1,2 milhões de euros.