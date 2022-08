Presidente do Parlamento Europeu visita Portugal em setembro

A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, vai visitar Portugal na quinta e sexta-feira, isto é, 1 e 2 de setembro, a convite do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.Segundo comunicado, na quinta-feira, Roberta Metsola irá reunir-se com o Presidente da Repíblica, Marcelo Rebelo de Sousa, e com atletas da Equipa de Portugal no Comité Olímpico de Portugal.A Presidente do Parlamento Europeu vai visitar ainda a Câmara Municipal de Lisboa, onde será recebida por Carlos Moedas e Leonor Beleza, da Fundação Champalimaud.Já na sexta-feira, Metsola, reúne-se com Augusto Santos Silva e mais tarde, estará com um grupo de jovens no Jardim da Estrela, e encerra as Conferências do Estoril com uma intervenção sobre "The World Ahead".