Presidente fecha-se no quartel após tomada de posse da nova direção dos Bombeiros de Sabrosa

A nova direção dos Bombeiros de Sabrosa tomou posse nas escadas do quartel, este domingo à tarde, na presença da GNR.Sócios e eleitos foram impedidos de entrar pelo ainda presidente, Mário Varela, que se manteve fechado nas instalações.Indica que a eleição foi ilegal: "A reunião foi suspensa por ordem judicial".O eleito, António Araújo, pedira a anulação da assembleia anterior, na qual fora aprovado o adiamento da eleição para novembro: "As deliberações foram aprovadas por sócios com menos de 6 meses, que não podem votar".Entretanto, José Barros, comandante, admite deixar o cargo se Varela sair.