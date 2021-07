A PSP realizou uma operação de prevenção da criminalidade no acesso às praias do concelho de Oeiras, no sábado à tarde, efetuando seis detenções. Um dos detidos foi apanhado com um revólver, calibre .32, com seis munições no tambor.





A detenção foi feita na Praça D. Manuel I, em Algés, e o homem guardava mais seis munições do mesmo calibre dentro de uma meia. Entre os outros cinco detidos, um tinha mandado de detenção, dois foram apanhados com facas, outro por resistência e coacção (com seis doses de haxixe, comprimidos e 7150 euros) e o último foi apanhado sem carta.