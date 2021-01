Preso da cadeia de Alcoentre tinha chave para abrir celas

Um recluso da cadeia de Alcoentre, na Azambuja, foi apanhado por guardas prisionais na posse de uma chave de fabrico artesanal, que daria para abrir todos as grades de acesso às áreas de celas do estabelecimento prisional.



O preso, que já está sujeito a medida disciplinar, foi apanhado cerca das 16h00 de sábado fora da cela, num período em que os restantes reclusos estavam encerrados. Esse facto levantou desconfiança, o que motivou uma busca à cela do suspeito. Foi encontrada na sua posse uma chave falsa, que dava para abrir todas as grades internas de acesso às celas. Foi de imediato aberto um processo disciplinar. Fonte oficial da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse nada ter a comentar.



Ver comentários