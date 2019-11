Preso diplomata que atirou ácido à cara do namorado da ex-mulher

O diplomata de 40 anos, dos quadros da embaixada da Guiné-Bissau em Portugal, que atirou ácido sulfúrico à cara do novo namorado da ex-mulher em Algueirão, Sintra, deixando-o em estado grave, foi ontem preso pela PSP, após ter sido levantada a imunidade diplomática.O homem foi detido esta terça-feira à noite, depois de a PSP o ter localizado num carro com matrícula diplomática. Ainda resistiu, mas acabou detido e será esta quarta-feira presente a tribunal, indiciado por um crime de violência doméstica e duas tentativas de homicídio.Antes de ser preso, o diplomata justificou aoo ataque com o facto de a vítima lhe ter encostado uma arma de fogo à cabeça e explicou ter comprado um frasco de ácido sulfúrico, na tarde de 10 de novembro, "por andar a ser ameaçado". E continuou a negar que tinha invocado a imunidade diplomática para evitar a detenção.