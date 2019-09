Preso em casa em Castelo Branco traficava droga

Um dos elementos que integrava a rede de tráfico de droga agora desmantelada pela GNR, e que atuava nos concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, tinha já sido condenado pelo mesmo crime e, por isso, estava em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.Mas isso não o impediu de continuar no crime. Com ele atuavam mais cinco homens e uma mulher, casada com um dos elementos do grupo. Foram detidos e esta quarta-feira ouvidos no Tribunal de Idanha-a-Nova. Dois ficaram em preventiva, dois livres e três com apresentações.O que mais surpreendeu a Guarda foi a forma organizada e hierarquizada como funcionava o grupo, com idades entre os 23 e os 70 anos. Se uns se dedicavam a comprar haxixe, heroína e cocaína, no Centro do País e em várias zonas de Espanha, outros preparavam e acondicionavam as doses. Estas eram depois vendidas por outros elementos, naqueles concelhos. O grupo procedia ainda ao branqueamento dos lucros financeiros que resultavam do tráfico.A investigação da GNR durava há quase dois anos e culminou esta semana com dez buscas: seis domiciliárias e as restantes a veículos.Foram apreendidas 190 doses de haxixe, material de preparação, corte e acondicionamento da droga, um veículo ligeiro, navalhas, um computador portátil, telemóveis e 1750 euros.Fonte da GNR de Castelo Branco disse aoestar confiante de que esta operação policial "desfez um grupo criminoso importante" que estava a causar alarme social na zona da raia e da Beira Interior.