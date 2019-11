Preso em fuga de Caxias capturado quando estava a apanhar comboio

Um recluso espanhol de 40 anos, que aguardava acusação preso na cadeia de Caxias, em Oeiras, por crime de roubo, fugiu esta quinta-feira à tarde daquela prisão ao escalar as redes. Partiu a perna na evasão e foi recapturado por guardas quando se preparava para apanhar um comboio numa estação da CP, a cerca de 2 quilómetros de distância.Francisco Rubio Silva aproveitou uma distração dos vigilantes para, pelas 15h45 de quinta-feira, tentar a fuga. Considerado perigoso, já com 5 anos de prisão cumpridos anteriormente, o recluso estava, garantem os Serviços Prisionais, "a ser acompanhado em tempo real por meios tecnológicos de vigilância".No entanto, sabe o, foi um guarda, que regressava do exterior com vários presos trabalhadores, que o detetou a saltar uma rede. Dado o alerta, vários guardas perseguiram-no.Mesmo de perna partida, Francisco Rubio Silva chegou à estação de Caxias, onde foi capturado. Os Serviços Prisionais asseguram a instauração de um processo disciplinar ao preso, a comunicação do caso ao Ministério Público e ainda uma investigação interna.