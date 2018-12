Preso já foi abandonado por 14 advogados

Alcino Reis está detido em Paços de Ferreira e queixa-se de não ter direito a defesa condigna. Motivos são sigilosos.

Por Débora Carvalho | 01:30

Alcino Reis, preso no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira por homicídio e ofensas à integridade física, já foi abandonado por 14 advogados oficiosos. Todos pediram escusa de o defender - o motivo é confidencial - e o recluso aguarda pela nomeação de um novo defensor pela Ordem dos Advogados, no âmbito do apoio judiciário. "Fico privado do direito ao acesso aos tribunais.



É uma fantochada", criticou Alcino Reis numa carta enviada ao CM, na qual refere ainda ter conhecimento, apesar de ser uma situação invulgar, de outro caso idêntico.



Ao CM, a Ordem explicou que os argumentos apresentados pelos advogados são "sigilosos", pelo que nem o recluso deverá saber o motivo pelo qual os advogados pediram para não o defender. A primeira nomeação ocorreu em abril de 2015 e o último pedido de dispensa de patrocínio foi em setembro deste ano.



A maioria dos mandatários eram de Bragança, onde o processo decorre. O beneficiário do apoio judiciário também pode, em qualquer processo, requerer à Ordem a substituição do patrono nomeado, fundamentando o seu pedido.